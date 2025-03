CERVETERI – Ancora lavori sulla rete autostradale: sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire dei cantieri relativi alla riqualificazione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli, in entrata verso la statale Aurelia, dalle 7 di domani alle 18 di venerdì 14 marzo, in modalità continuativa. La società Autostrade per l’Italia in alternativa consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa per poi immettersi di nuovo sulla via Aurelia e riprendere il cammino verso Roma. Una notizia mal digerita dagli automobilisti e da tutti i pendolari diretti nella Capitale. E ulteriori disagi sempre sulla A12 sempre da domani fino a mercoledì per la chiusura dell’entrata di Torrimpietra verso Roma in questo caso per le attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia. Già tante altre volte in questi mesi l’uscita per Cerveteri-Ladispoli era rimasta chiusa per diversi giorni come osservato dai vari comitati di zona.

