“L’ultimo giorno di Gaza”, oggi marcia per la fine della guerra. Scatta alle 17 la manifestazione nazionale contro la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Il corteo partirà da piazza Verdi per passare da via Marconi e concentrarsi a piazza del Plebiscito: tutti con un sudario, rappresentante una persona uccisa dagli Israeliani nella Striscia.

L’intento della mobilitazione nazionale è portare in piazza 50 mila lenzuoli bianchi, uno per ogni morto sul terreno. “Portiamo lenzuoli come sudari in ogni piazza d’Italia - si legge nel volantino -, ricopriamo il selciato. Appendiamoli a finestre e balconi di edifici pubblici e privati. Facciamolo come singole persone o istituzioni. Vorremmo che i lenzuoli arrivassero al numero tragico dei più di 50.000 morti di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere”.

A Viterbo, quindi, massima l’attenzione per il dramma in Medio Oriente. «A Gaza si parla di guerra – dice Paola Celletti del Tavolo della pace di Viterbo – ma è una parola impropria, non è così, perché non esistono due eserciti che si combattono. È soltanto Israele che sta facendo un massacro su un popolo inerme dove assistiamo ad amputazioni di arti senza anestesia, ferite che non si possono curare, non esiste più niente: c’è solo un’umanità martoriata». Parole forti che sono la base della mobilitazione nazionale di domani.

«Il 19 maggio scorso – continua Paola Celletti – dei 5 Tir con aiuti umanitari che sono riusciti a entrare a Gaza, due contenevano sudari per avvolgere i corpi di bambini, donne e uomini innocenti uccisi. Da questo trae spunto la nostra iniziativa, lanciata dal Tavolo della pace, che aderisce all’iniziativa che il 24 maggio sarà su molte piazze d’Italia e vuole simboleggiare, con le lenzuola bianche, questi sudari. Per dire no, per non essere complici di questo massacro, di questo genocidio, per denunciare il silenzio dei paesi europei e del nostro governo, rispetto a un massacro di questo tipo, affinché non ne siamo complici. Ogni cittadino italiano ed europeo che si oppone a questo deve scendere in piazza e gridare il proprio no a questo genocidio».

«L’iniziativa – intitolata Il Sudario – dice il professor Tomaso Montanari, ideatore della mobilitazione - vuole denunciare i crimini di guerra commessi contro la popolazione civile palestinese: quasi ventimila bambini uccisi da bombe che hanno colpito case, scuole, ospedali, campi profughi e persino le redazioni dei media. La popolazione è affamata, assediata, minacciata di deportazione. Occorre un immediato cessate il fuoco e l’ingresso degli aiuti umanitari.

È infine urgente sospendere i rapporti militari con Israele, che l’Italia ha formalizzato in un apposito Memorandum di Intesa. Tale intesa si rinnoverà automaticamente l'8 giugno 2025 se non ci sarà una forte iniziativa che ponga il potere politico di fronte al bivio: continuare a collaborare militarmente con Israele o stracciare il Memorandum».

«Saremo in mobilitazione permanente per Gaza – dice Sandra Gasbarri dell’Aucs (associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo) - contro il governo Meloni complice di Netanyahu e del genocidio in atto. Saremo in piazza con i sudari in un gesto collettivo di lutto e denuncia per i 50.000 morti di Gaza e per chiedere Il cessate il fuoco immediato e permanente e l’apertura dei valichi e l’ingresso degli aiuti umanitari. Ci preoccupa molto anche il silenzio delle istituzioni locali sul tema e l'assenza di una qualsiasi iniziativa dei comuni della Tuscia e di Viterbo».