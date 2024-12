A San Pellegrino è tornato il villaggio di Natale e il quartiere medievale entra subito nel clima natalizio. Al taglio del nastro sabato mattina presenti la sindaca Frontini, il vescovo Orazio Francesco Piazza, il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, Andrea Radanich, patrono del villaggio, e l'immancabile Babbo Natale. Presenti, tra gli altri, anche gli assessori Aronne, Notaristefano e Antoniozzi, il consigliere regionale Enrico Panunzi, le consigliere Antonella Sberna e Francesca Sanna, il consigliere Matteo Achilli e il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini.

«Con questa inaugurazione diamo il via ufficializzare ai festeggiamenti natalizi - ha detto la Frontini - Prende il via uno dei periodi più belli dell'anno, con un villaggio notevolmente ampliato grazie alla possibilità di organizzare attività anche a piazza del Sacrario. Tante le iniziative che si svolgono prevalentemente all'esterno per far sentire forte il clima natalizio. E invitiamo tutti a venire a Viterbo per vivere il clima del Natale».

A proposito del “rinnovato” villaggio di Natale, Andrea Radanich ha spiegato che «siamo ritornati a prima della pandemia, con oltre 1300 metri quadrati di allestimenti e 130 persone che lavorano al Villaggio. Siamo soddisfatti di quanto è stato fatto».

Andrea Radanich ha spiegato che la preparazione è iniziata già a settembre, con un impegno che si estende per tutto l'anno.

Trenta persone hanno lavorato all'allestimento, mentre altri sessanta si trasformeranno in elfi per accompagnare i visitatori fino alla festa della Befana, senza contare tutte le altre persone che collaborano e lavorano all'evento dietro le quinte.

Nel suo intervento il vescovo Piazza ha detto che «il Villaggio di Natale, un momento di serenità per ritrovare insieme innocenza e bellezza».

Il giro inaugurale nel villaggio è partito dalla casa della befana, allestita dentro il complesso dell'ex ristorante La zaffera, per poi proseguire nella casa del Grinch, che quest'anno si trova nell'antico palazzo Scacciaricci di piazza Padella, e arrivare al Palazzo degli Alessandri.

Foto di rito qui per la sindaca sulle ginocchia di Babbo Natale.

Il presepe a grandezza naturale trova invece collocazione nelle scuderie di palazzo Papale, la location della prima edizione, ma è cambiata e migliorata la disposizione dei quadri.

Il presepe è tra le novità di quest'anno insieme al Percorso Vichinghi e Antichi Mestieri, al Lago Ghiacciato, all'Antica Giostra.