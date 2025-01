LADISPOLI – Ha strisciato fino all’uscio di casa e per poco non si è introdotto nel salone. Grande paura per un residente della zona dei Monteroni che ha avuto un incontro ravvicinato con un serpente. L’esemplare sembrerebbe appartenere alla specie Natrix natrix, comunemente nota come biscia dal collare o natrice dal collare. Si tratta di un serpente non velenoso e innocuo per l’uomo, facilmente riconoscibile per il suo corpo grigio o verde olivastro, spesso caratterizzato da macchie scure lungo i fianchi. Il signor Vittorio, che era rientrato dal lavoro e che ha comunque avuto la prontezza di immortalarlo in foto pubblicandola sui social, lo ha allontanato senza gesti che in qualche modo potessero innervosirlo e l’ospite alla fine se n’è andato in direzione delle campagne. Un incontro decisamente fuori stagione che ha reso l’accaduto ancora più insolito, ma che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi senza che restasse ferito l’esemplare. Il loro avvistamento in questi anni è aumentato e non solo nelle aree periferiche della città. Specialmente durante l’ultima estate i serpenti si sono avvicinati nei giardini delle abitazioni e spesso e volentieri si è reso necessario l’arrivo delle guardie zoofile per catturarli e poi liberarli in ambienti a loro più congeniali.

