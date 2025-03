TOLFA - Domenica 30 marzo ale ore 17.30 nella Biblioteca comunale di Tolfa si svolgerà la presentazione del libro "Il viaggio della corona parte II - I segreti dei nobili" (Infilaindiana Edizioni). Sarà presente l'autore e a condurre l'incontro con l'autore e il ruolo di mediatore spetterà all'attivissimo direttore del museo e del Polo Culturale di Tolfa, Giordano Iacomelli. Ne Il viaggio della corona. Parte II I segreti dei nobili il lettore avrà il piacere di ritrovare i personaggi che hanno animato la prima parte di questo entusiasmante fantasy. Il cavaliere Ban e la giovane Selene saranno ancora i protagonisti di un percorso affascinante e ricco di colpi di scena. All'inzio del testo l'autore fa un rapido riassunto dei maggiori avvenimenti del primo volume e inserisce una mappa del Regno di Progon per aiutare tutti ad orientarsi meglio durante lo svolgimento della trama. Vi auguriamo, quindi, buon divertimento. Stefano Serpente è nato e cresciuto fra Tolfa e Civitavecchia, nella provincia di Roma. Ottiene un diploma di maturità al Liceo Scientifico Tecnologico Guglielmo Marconi di Civitavecchia, quindi si laurea in Matematica nel 2017 all'Università degli Studi Roma 3, dove consegue anche la laurea magistrale nel 2019 e il dottorato di ricerca nel 2023. Nel tempo libero si occupa di educazione come volontario dell'A.G.E.S.C.I. È appassionato di serie TV, film, fumetti e cartoni animati, prevalentemente orientali. Con Infilaindiana Edizioni ha già pubblicato Il viaggio della corona. Parte I La calamità del fuoco.

