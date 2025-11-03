TARQUINIA - Le iniziative ludiche di Tarquinia si confermano di grande attrattiva non solo per i residenti ma per giovani e famiglie di tutto il comprensorio. Anche Halloween incassa un grande successo.

Oltre 5mila persone hanno infatti preso parte alle iniziative organizzate nel centro storico di Tarquinia in occasione di Halloween 2025, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto animato da maschere, luci e scenografie suggestive.

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il crescente interesse del pubblico per le proposte che ogni anno caratterizzano il 31 ottobre. Grande successo e apprezzamento hanno riscosso il corteo “Facciamo Baccano” dedicato ai bambini e il percorso tematico “Le vie dell’horror”, che ha offerto un’esperienza immersiva tra vicoli e palazzi storici, arricchita da effetti scenici e interpretazioni dal vivo. Entusiasmo anche per “Caccia all’antidoto”, la novità di questa edizione, ideata dal gruppo “Se Ami Tarquinia” e diretta da Mirko “Memory” Moscetti, che ha coinvolto i partecipanti in un’avvincente sfida tra enigmi e prove di abilità. Il centro storico si è animato fino a tarda sera con musica dal vivo, stand tematici e il tradizionale mercatino di Halloween.

«Halloween è stata una bellissima festa grazie alla passione e alla partecipazione di tutta la comunità – sottolineano dall’amministrazione comunale –. Abbiamo dimostrato quanto Tarquinia sappia essere viva, accogliente e piena di energia. Un sentito ringraziamento va al sindaco Francesco Sposetti, alla Pro loco Tarquinia, al Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia, a Konsu animazione, ai commercianti e ristoratori del centro storico, alla Polizia locale, alle forze dell’ordine, alla Croce rossa italiana, comitato di Tarquinia, all’Aeopc, e a tutti i volontari, tra cui Fabio Gagni, Roberto Corridoni, Mauro Tortella, Laura Liguori, Emiliano Mariani, Angela Fiorani e Stefano Razzi, per la fondamentale collaborazione e il prezioso contributo alla riuscita della giornata. E non possiamo dimenticare i figuranti, che con il loro impegno e la loro passione hanno reso possibile la magia del percorso». L’edizione 2025 ha confermato la capacità di Tarquinia di promuovere iniziative di qualità, capaci di attrarre un vasto pubblico e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso momenti di festa, condivisione e partecipazione.

