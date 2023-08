SUTRI - Primo torneo di golf in Italia giocato a squadre con persone affette da Alzheimer.

Martedì 5 settembre, alle 11, al Golf nazionale di Sutri, campo della Federazione nazionale golf, si svolgerà l’Alzheimer open championship by Challenge care, Louisiana medal a tre giocatori su 5 buche.

La prima edizione si è svolta un anno fa sul campo del Cosmopolitan di Tirrenia, a Pisa. Per questa seconda edizione la Federazione italiana golf non si è limitata a offrire il patrocinio ma ha concesso la propria “casa”: il campo federale di Sutri.

Le squadre saranno composte dalla persona con Alzheimer, da un assistente della struttura di riferimento e da un giocatore del golf nazionale. I giocatori e i loro assistenti saranno selezionati in strutture residenziali e diurne, oltre che in associazioni che si occupano di persone con Alzheimer: a loro verrà affiancato un giocatore che li accompagnerà nel percorso.

A ogni giocatore e componente della squadra verranno dati una maglietta dell’evento e un cappellino. La squadra vincitrice, oltre la coppa per la struttura, la coppa per il giocatore e la medaglia dell’evento per il tutor accompagnatore, custodirà per un anno la coppa Alzheimer open championship by Challenge care, attualmente detenuta dal gruppo Korian.

Tutte le squadre partecipanti riceveranno la coppa per la struttura, la coppa per il giocatore e la medaglia dell’evento per il tutor accompagnatore. A tutte le strutture partecipanti verrà, inoltre, consegnato un assegno di 300 euro da spendere in azioni destinate alla pratica sportiva delle persone con Alzheimer.

Il 4 settembre, invece, alle 16 si terrà nella sala del Golf nazionale di Sutri un convegno scientifico dal tema “Le comunità amiche delle persone con demenza, un impegno e una sfida per le amministrazioni”.

Parteciperanno Giovanni Piantadosi, presidente Alzheimer Aprilia onlus, Gian Paolo Bucchioni, presidente associazione Challenge care, Luisa Bartorelli, presidente comitato scientifico fondazione Roma sanità, Nicola Vanacore, Istituto superiore di sanità, Andrea Fabbo, direttore Unità operativa disturbi cognitivi e demenze di Mirandola, Andrea Mati, Garden designer, Katia Pinto, vicepresidente Nazionale associazione Alzheimer Italia, Veronica Marianelli, direttore Cosmopolitan Golf di Tirrenia e Alessandro Rogato, direttore Golf nazionale di Sutri.

Saranno presenti, inoltre, rappresentanti della Regione Lazio, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, assessori alla Salute, sindaci e altre figure istituzionali. Scopo del convegno è far conoscere il progetto delle Comunità amiche per persone con demenza e sensibilizzare le amministrazioni pubbliche, le attività commerciali e i circoli di golf, sull’importanza di una comunità inclusiva verso queste persone.