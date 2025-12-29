MONTALTO - Un punto di riferimento per il settore agricolo alle prese con una crescente crisi di manodopera e per andare incontro alle esigenze dei lavoratori. La lega intercomunale dei braccianti agricoli ha aperto una nuova sede a Montalto di Castro in via Tirrenia 39.

«Vogliamo portare la nostra esperienza in tutta la Tuscia - spiega Antonio Biagioli, segretario generale della Uila Viterbo - La Uila vuole arrivare in tutta la provincia, su tutto il territorio per rispondere al meglio e a diretto contatto alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori. Montalto, dopo Tarquinia, Montefiascone e Canino, è un ulteriore passo in avanti, un passo in più che ci permette di consolidarci su tutto il litorale, fino a Pescia Romana».

Responsabile di Montalto è Vasile Sinzianu. Con lui Mauro Magalotti. Entrambi del direttivo della Uila lega intercomunale di Viterbo. All’inaugurazione della nuova sede, assieme a Bigioli, Sinzianu, Magalotti e il segretario organizzativo del sindacato Daniele Camilli, anche la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli.

«Una sede molto importante per i lavoratori agricoli – spiega la sindaca Socciarelli –. Altrettanto importanti sono i corsi di lingua organizzati dalla Uila di Viterbo. Cosa che potremmo fare anche qui a Montalto, e questa potrebbe già essere una prima collaborazione. L’agricoltura sta vivendo una crisi dovuta in particolar modo all’assenza di manodopera. E la risposta a questa crisi viene dai lavoratori stranieri cui dobbiamo dare il giusto supporto e la giusta possibilità di lavorare con tutte le garanzie che servono».

