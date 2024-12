MONTALTO - Si celebra domani la 78esima Festa della Repubblica e il Comune di Montalto - con l’associazione nazionale paracadutisti (Nucleo Montalto di Castro sezione Viterbo), l’associazione nazionale Bersaglieri - Sezione Angelo Sansoni di Montalto di Castro e il Comitato di quartiere Arcipretura Campomorto, Case Enel - ha organizzato due eventi a Pescia Romana e a Montalto di Castro.

Alle ore 9,30, nei giardini di piazza della Resistenza (Borgo Vecchio), si svolgerà l’alzabandiera e la deposizione della corona ai Caduti.

Alle 10,30 appuntamento a Montalto Marina, al piazzale Tirreno, dove avverrà l’alzabandiera e alle 11 il lancio del tricolore. I paracadutisti si lanceranno, esponendo il tricolore delle dimensioni di 1600mq.

Uno spettacolo per commemorare il referendum in cui gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato - monarchia o repubblica - dare al Paese.

