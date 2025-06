LADISPOLI – Le lezioni di archeologia volgono al termine, almeno per quest’anno. Ultima tappa domani con il progetto “Da Alsium a Ladispoli-Lezioni di introduzione alla storia e all’archeologia della città” con la visita guidata alla villa romana di Marina San Nicola. Protagonista dei vari appuntamenti Flavio Enei, archeologo e direttore del Polo Museale di Santa Marinella. Una iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Ladispoli in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e il Gruppo Archeologico Romano. Si è trattato di un percorso articolato in sei lezioni teoriche, ospitate presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato”, che ha registrato un’ottima partecipazione e riscontrato grande interesse da parte della cittadinanza. A cominciare dalle due prime visite guidate registrate domenica 25 maggio nei suggestivi siti di Marina di Palo e della Grottaccia, veri e propri scrigni di memoria dell’antica Alsium. A coronare il percorso formativo, nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, a testimonianza dell’impegno e dell’interesse dimostrato dai partecipanti. Il tutto si concluderà ufficialmente domani con l’ultima visita guidata alla Villa Romana di San Nicola, a cura del Gatc. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso l’ingresso dell’area archeologica. «Un’occasione imperdibile – sostengono gli organizzatori - per immergersi in uno dei siti più significativi dell’archeologia costiera laziale, che testimonia la presenza romana lungo il litorale ladispolano». Per informazioni: Gruppo Archeologico del Territorio Cerite oppure il numero 392.3025990.

