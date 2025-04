LADISPOLI – Si terrà venerdì 11 aprile 2025, presso il Riva di Palo Resort di Ladispoli, l’evento celebrativo della Giornata Nazionale del Mare, istituita per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del mare come risorsa culturale, scientifica, economica e ambientale. La ricorrenza, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio marittimo italiano, con particolare attenzione alla tutela dell’ecosistema e allo sviluppo sostenibile delle comunità costiere. In questo contesto, il Workshop “Lazio Blue route – I Santi del Mare. Gli Itinerari dei Borghi Marinari” ospiterà la presentazione ufficiale della guida turistica dedicata ai Borghi Marinari dell’Etruria, uno strumento pensato per raccontare e promuovere i territori del litorale nord del Lazio attraverso un turismo lento, accessibile e responsabile che integra straordinari ed inediti punti di interesse di mare e di terra. L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promosso dal Comune di Ladispoli “Blue Experience” e si integra perfettamente con il progetto “Visit Borghi Etruschi”, promosso dalla Rete di Imprese Ribomar, con il sostegno del Galp Mare Lazio e la collaborazione di enti locali, operatori turistici e soggetti del terzo settore. Il progetto mira a rilanciare l’identità storica, culturale e gastronomica dei borghi e dei porti antichi che costellano la costa etrusca, da Ladispoli a Montalto di Castro, passando per Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Cerveteri. La guida, che verrà distribuita in anteprima durante l’evento, propone una narrazione digitale immersiva dei territori, arricchita da itinerari tematici, mappe, racconti, curiosità e suggerimenti per esperienze autentiche, con un focus sulla sostenibilità ambientale, l’accessibilità universale e il dialogo tra costa ed entroterra. Si tratta della prima guida a livello nazionale che promuove anche esperienze subacquee legate al culto religioso delle statue votive sommerse, patrimonio dei pescatori e delle comunità costiere; visite di facile fruizione che assumo un particolare significato se illustrate in occasione dell’anno giubilare. Ad aprire i lavori saranno Marco Maurelli, presidente del Galp Mare Lazio e di Federbalneari Italia, e Massimo Castellano, General Manager della Rete Ribomar e presidente della Mar – Associazione per le Attività Marine e di Ricerca Ets che coordina il progetto Lazio Blue Route. Previsti, tra gli altri, gli interventi dell’autore dell’itinerario Alberto Renzi, della direttrice della Fondazione Itssixellence Academy Laura Castellani e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti. Interverranno inoltre esperti del Cursa, della Fiaba Ets, di Zema Design Group e di altre realtà impegnate nella costruzione di modelli turistici innovativi e inclusivi. L’evento si pone come un’occasione per riflettere sul ruolo strategico del turismo costiero e marinaro nel futuro del Lazio e dell’Italia, con un approccio integrato che mette al centro le comunità locali, l’ambiente e l’identità dei luoghi.

