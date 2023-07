CERVETERI – Momenti di paura ieri pomeriggio al Boietto tra via delle Vigne e via dell’acquedotto Statua. I vigili del fuoco di Cerveteri sono dovuti intervenire per l’incendio di sterpi e macchia mediterranea. Sul posto, il Dos dei vigili del fuoco, ha richiesto l’intervento di un elicottero regionale. Le operazioni di spegnimento effettuate in sinergia fra personale dei vigili del fuoco, protezione civile ed elicottero regionale, ha impedito alle fiamme di propagarsi alle varie abitazioni presenti in zona e al resto della vegetazione circostante. Arsi circa 10 ettari di vegetazione.