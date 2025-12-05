FIUMICINO - È ufficialmente iniziato il periodo più atteso dell’anno e in città si respira già “Aria di Festa”: così si chiama l’evento dell'associazione Cuore di Cristiano che animerà il Salsedine Spazio Eventi nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 dicembre, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati di artigianato. Sarano presenti anche Colibrì, Laborastoria, Africa Sottosopra, Elvis e Cuore a Cuore.

Dalle 10 alle 20, sarà possibile passeggiare tra il mercatino artigianale, scoprire creazioni uniche e partecipare a numerose attività pensate per tutte le età, all'insegna della condivisione e dello spirito natalizio.

La prima giornata prevede: esibizioni di due scuole di danza, che apriranno ufficialmente la manifestazione con coreografie studiate per l’occasione. Animazione di Milla Carillo – Funny Show, che coinvolgerà il pubblico con giochi e momenti interattivi. Esibizioni canore con artisti locali e giovani talenti che si alterneranno sul palco. Un mix di musica, movimento e divertimento per inaugurare il fine settimana in pieno clima festivo.

La seconda giornata si aprirà con attività dedicate alla creatività: laboratorio di candele artigianali e laboratorio di pittura

A seguire, un momento speciale per gli amanti degli animali: i partecipanti potranno conoscere e coccolare Juni, il cane addestrato deel centro cinofilo Highlander.

Nel pomeriggio torneranno sul palco Milla e Carillo, mentre il finale sarà affidato a due momenti molto attesi: estrazione della “Riffa Equa del Cuore di Cristiano” Esibizione live della Band Pantera Rosa, che chiuderà l’evento in musica. Food, truccabimbi e atmosfera natalizia

Per tutto il weekend sarà attiva un’ampia area Food Truck, con vin brulé, cioccolata calda e specialità per tutti i gusti. Non mancheranno: truccabimbi, la cassetta per le letterine a Babbo Natale, la mostra del ritrattista Carlo Putillo.

Durante l’evento sarà possibile acquistare cioccolato, panettoncini artigianali e gadget natalizi, realizzati e confezionati dall’Associazione Cuore di Cristiano, perfetti come idee regalo e per sostenere le attività solidali dell’associazione.