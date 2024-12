“A Fabrica di Roma c’è stato un caso accertato di legionella”. A comunicarlo il sindaco Claudio Ricci che nei giorni scorsi, invece, aveva smentito la notizia comunicata dal sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri. “A rettifica della precedente comunicazione - si legge nella pagina social del Comune - vi informiamo che a seguito di ulteriori verifiche nella ricezione delle comunicazioni pec, abbiamo appurato che un caso di positività al batterio della legionella di un nostro concittadino, ci era stato segnalato, per conoscenza, dalla Asl Viterbo in data 11/7/2024. Confermiamo la restante parte della comunicazione e di aver richiesto alla Talete un sollecito monitoraggio sulla rete idrica comunale, i cui esiti ci saranno comunicati secondo i tempi tecnici indicati. Esprimiamo al nostro concittadino e ai suoi familiari il seppur tardivo compiacimento per aver positivamente superato la fase più critica della patologia”.