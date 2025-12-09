Da qualche giorno si è diffusa tra alcuni cittadini di Civita Castellana la preoccupazione per i furti. Alcuni sostengono che siano in aumento e questo ha generato preoccupazione tra i cittadini tanto che è intervenuta ieri la Prefettura.

In una nota ha tenuto a tranquillizzare i cittadini rendendo noti i dati aggiornati.

I numeri sono riferiti ai primi 11 mesi dell’anno messi a confronto con quelli del 2024. Numeri che mostrano una diminuzione del fenomeno.

La prefettura quindi rende noto il report della della Banca dati delle forze di polizia

“Emerge - spiegano - che nei primi 11 mesi del 2024 il numero complessivo dei delitti verificatisi ammontava a 476, di cui 143 furti, con 29 in abitazione.

Nello stesso periodo di quest’anno i primi sono diminuiti a 455 e i furti si sono ridotti a 104 (-27,3%) con quelli in abitazione passati da 29 a 21 (-27,6%)”.