CERVETERI - Nel gruppo delle Guardie ecozoofile arrivano tre nuove "leve". Si tratta di Francesco Beneduce, Sonia Brandolini e Ivo Tirabass. «Rivolgo ai nuovi agenti un caloroso in bocco al lupo e l'augurio di un buon lavoro», ha detto il sindaco Elena Gubetti. «Da sempre, con le Guardie ecozoofile di Fareambiente come amministrazione abbiamo un rapporto solido ed estremamente proficuo - ha aggiunto - È insieme a loro infatti che portiamo avanti tantissime attività legate alla tutela dell’ambiente, ai controlli legati al corretto conferimento dei rifiuti, alla lotta alle discariche abusive ma anche alle tantissime attività che riguardano la tutela e i diritti degli animali. Tutte le Guardie ecozoofile sono volontari, che hanno raggiunto questo traguardo dopo un corso di formazione che li ha visti impegnati per moltissime ore, durante le quali hanno studiato i tantissimi e spesso complessi aspetti giuridici che riguardano i vari settori di interesse del territorio». E dall'amministrazione rammentano l'apertura delle iscrizioni per l'undicesimo corso per aspiranti Guardie zoofile. «Compilando l'apposito modulo disponibile sul form predisposto dal gruppo - ha spiegato l'assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti - sarà possibile iscriversi al corso». C'è tempo fino al 30 novembre. I primi di dicembre, invece, si terrà il primo incontro conoscivito con i relatori del corso e le guardie ecozoofile già in servizio. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 3664488368.

