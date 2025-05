CERVETERI - Una mattinata dedicata all'ambiente, alla tutela del territorio e del mare. A Campo di Mare, tornano le “giornate Plastic Free" (foto dello scorso anno dal sito plasticfree), una manifestazione di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono della plastica e di pulizia volontaria dell'arenile. L'appuntamento, è per domenica 11 maggio a partire dalle 9:30 vicino lo stabilimento "Il Quadrifoglio". Iniziativa promossa da due cittadini, Laura e Gabriele che ha trovato il sostegno dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi: «Quello dell’abbandono della plastica è un argomento purtroppo sempre di stretta e drammatica attualità - ha detto Gnazi -: spesso in televisione, sui media e sui social vediamo immagini provenienti da ogni angolo del mondo, e purtroppo anche in Italia, che ritraggono distese infinite di plastica che stanno compromettendo in maniera irrimediabile i nostri mari e i nostri ecosistemi. Per questo motivo invito la cittadinanza, famiglie e giovani a partecipare a questo appuntamento: sarà occasione per fare un piccolo ma importantissimo gesto per il nostro territorio e, visto il clima di questi giorni, per godere di una bella giornata di sole all’aria aperta». E a proposito di iniziative rivolte ai giovani e all’ambiente, proprio ieri i volontari di Plastic Free hanno incontrato tre classi della Salvo D’Acquisto. A loro, è stata illustrata l’importanza di rispettare il pianeta non abbandonando rifiuti, di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come, scelte alternative alla plastica possano farci prevenire ulteriori disastri ambientali.

«È inconfutabile che la plastica dispersa sia un fenomeno irreversibile e, vorremmo non dirlo, inarrestabile al punto tale da portare al collasso l’intero pianeta», hanno detto i volontari dell’iniziativa dell’11 maggio. «Eppure - hanno proseguito - con chiunque parliamo, si ha coscienza di ciò, ma si continua a non mutare il nostro stile di vita. Bisogna intervenire sul suo utilizzo esagerato piuttosto della scellerata fase successiva alla raccolta: la dispersione. Nel comune di Cerveteri questa sensibilità si concretizza con il contributo di Laura e Gabriele, da sempre attenti a temi ambientali, volontari dell'associazione che si occupa appunto di contrastare l'inquinamento dalla plastica. Dopo il successo dell'anno passato, ci si rincontra. Vi aspettiamo a Campo di Mare, in spiaggia, per trascorrere del tempo insieme, in difesa dell’ambiente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA