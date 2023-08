BARBARANO ROMANO - Il comandante della stazione dei carabinieri di Barbarano Romano, il luogotenente Stefano Polzonetti, è andato in pensione. Lo scorso 17 agosto ha lasciato il servizio attivo ed è stato collocato in quiescenza. Il sindaco Rinaldo Marchesi, insieme alla giunta e ai consiglieri comunali di Barbarano Romano hanno voluto salutarlo e dimostargli la loro riconoscenza. Sabato scorso, presso la sala consiliare del Comune, gli hanno portato il saluto della comunità Barbaranese a dimostrazione dell'affetto e della collaborazione di questi sei anni alla guida dei carabinieri di Barbarano Romano. «Il luogotenente Polzonetti è stata componente fondamentale per la nostra Comunità - ha detto il sindaco Rinaldo Marchesi - gli anni di esperienza e le sue conoscenze sono state contributo fondamentale per la crescita sociale, da parte nostra e della Comunità rinnoviamo un grazie per la dedizione al servizio e lo spirito di sacrificio al servizio dei cittadini». Al termine dell'incontro al luogotenente Polzonetti è stata consegnata una targa di ringraziamento. Nella stessa giornata il sindaco ha salutato il Comandante subentrante al comando della locale Stazione, il luogotenente Roberto Piermatti che ha rivolto frasi di benvenuto ed un augurio di buon lavoro. «L’Arma dei carabinieri attraverso i suoi rappresentanti - ha rimarcato il sindaco - è elemento imprescindibile per la sicurezza dei nostri cittadini».