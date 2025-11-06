Sono finiti in un centro di prima accoglienza a Roma i baby truffatori fermati dopo aver raggirato una 75enne di Vasanello. Si tratta di due 16enni che, bloccati alla guida di un’auto a Frosinone, hanno tentato la fuga in autostrada.

I due sono stati bloccati dalla polizia stradale di Frosinone.

Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti son comunque riusciti a fermare il veicolo e bloccare gli occupanti. Dai successivi accertamenti è emerso che i due, malgrado la giovane età, avevano già precedenti di polizia e si erano appena resi responsabili, come detto, di una truffa ai danni di un’anziana signora consumata a Vasanello.

La donna era stata ingannata da una telefonata in cui un uomo spacciandosi per il nipote pregava sua nonna di dare tutti gli averi che aveva in casa, al fine di permettere al papà di essere rilasciato dai carabinieri, che lo avevano trattenuto in caserma poiché non aveva pagato delle cartelle esattoriali. Presa dal panico la donna ha raccolto monili in oro e orologi e li ha consegnati ad un finto carabiniere che si era poi presentato presso la sua abitazione.

I due sono stati arrestati e la refurtiva riconsegnata alla donna