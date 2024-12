Vittoria Tassoni*

Marmellata di pomodori verdi

La marmellata di pomodori verdi è una conserva dal sapore agrodolce e inusuale, perfetta per chi ama sperimentare in cucina. Realizzata con pomodori ancora acerbi, zucchero e limone, questa confettura presenta note asprigne e un retrogusto dolce che la rendono unica. Ideale per accompagnare formaggi stagionati o carni grigliate, la marmellata di pomodori verdi è anche un'ottima base per preparare dolci e dessert originali. La sua preparazione è relativamente semplice, ma richiede un po' di tempo e pazienza. Il risultato finale è una confettura dal colore verde brillante e dal sapore intenso, perfetta per sorprendere i propri ospiti.

Ricetta:

Tempo di preparazione 20 min

Tempo totale 25 h 10 min

Porzioni 3/4 vasetti

Ingredienti

1,500 gr. di pomodori verdi puliti, a pezzi

900 g di zucchero

1 limone, preferibilmente biologico, serve sia la scorza che il succo

Preparazione

Lava i pomodori verdi in acqua fredda e asciugarli con un canovaccio.

Priva i pomodori del picciolo e di eventuali imperfezioni. Taglia i pomodori a pezzi. Trasferire i in una ciotola, cospargere con lo zucchero e mescolare con una spatola. Coprire con pellicola trasparente e lasciare riposare per 24 ore a temperatura ambiente.

Trascorso il porta sul fuoco la casseruola contenente i pomodori

aggiungi il limone spremuto e la scorza del limone, mescolare spesso fino ad ebollizione.

Cuocere il tutto per circa un'ora, o fino a quando i pomodori si saranno per bene addensati.

Frullare con il mixer ad immersione per ridurre i pomodori in purea.

Al raggiungimento della giusta consistenza, è possibile invasare in vasi precedentemente sterilizzati con la marmellata ancora bollente e chiudere immediatamente.

Lasciar completamente raffreddare i barattoli, evitando di muoverli o spostarli per favorire il processo di gelatinizzazione.

I vasetti di marmellata di pomodori verdi sono pronti per essere conservati in un ambiente buio e fresco per 10-12 mesi.

Ecco alcuni abbinamenti interessanti che puoi provare:

Formaggi: È uno degli abbinamenti più classici. La marmellata di pomodori verdi, con la sua acidità, contrasta perfettamente con la sapidità dei formaggi stagionati come il pecorino romano, il gorgonzola o il formaggio di fossa. Prova anche con formaggi freschi come la mozzarella o la ricotta salata per un contrasto ancora più deciso.

Carni: La marmellata di pomodori verdi può essere un'ottima salsa per accompagnare carni rosse grigliate o arrosto, come il manzo o l'agnello. Il suo sapore agrodolce bilancia la grassezza della carne e aggiunge una nota fresca.

Salumi: Prova a spalmare la marmellata su una fetta di salame o prosciutto crudo. Il dolce della marmellata si sposa bene con la sapidità dei salumi, creando un contrasto piacevole.

Aperitivi: La marmellata di pomodori verdi è perfetta per arricchire un tagliere di salumi e formaggi, oppure per farcire dei crostini di pane.

Piatti più elaborati: Puoi usare la marmellata di pomodori verdi per preparare salse più complesse, come un chutney, oppure per farcire dei panini o dei tramezzini.

Consigli extra:

Spezie: Per un tocco in più, puoi aggiungere alla marmellata delle spezie come lo zenzero, la cannella o il peperoncino.

Accostamenti insoliti: Non aver paura di sperimentare! Prova ad abbinare la marmellata di pomodori verdi a ingredienti inaspettati, come il cioccolato fondente o il gelato alla vaniglia.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnate

e cuoca dell’Alleanza Slow food

