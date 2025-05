SORIANO NEL CIMINO - La sfilata della banda musicale per le vie del paese, vestite a festa con le bandiere dei rioni, la cerimonia religiosa e la processione con il trasporto a spalla della statua di San Giovenale, accompagnata dalle ragazze che offrono candele come simbolo di devozione. Sono in corso, nella frazione di Chia, le celebrazioni patronali organizzate dal Comitato festeggiamenti in carica, con il supporto dell’amministrazione comunale e di un’intera comunità che si riunisce, puntuale ogni anno, per celebrare una tradizione che affonda le sue radici nella storia e nell'identità del territorio.

«Celebrare le nostre tradizioni non è solo un atto di memoria, ma un gesto profondo di identità e coesione: significa mantenere vivo il legame con le nostre radici e trasmettere valori condivisi alle generazioni future. Ogni volta che rinnoviamo ricorrenze come quella in onore di San Giovenale, rafforziamo il filo che unisce passato e presente, persone e territorio, storia e futuro. È il senso di appartenenza che rende unita la nostra comunità». Così, il sindaco Roberto Camilli, al termine delle celebrazioni religiose, rivolgendo un «sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile ogni anno lo svolgimento della festa di San Giovenale». I festeggiamenti proseguiranno questa sera alle 19,30 con l’appuntamento “Music contest” e, alle 22,30, con il concerto di Nello Taver. Compito di chiudere la serata al dj set di Carlo Giganti. Domani (4 maggio), la mattinata sarà ancora dedicata alle celebrazioni religiose e, il pomeriggio, spazio ai piccoli con gonfiabili, spettacoli di magia e tanto zucchero filato.

