ALLUMIERE - Alla Cavaccia si è tenuta domenica la giornata dedicata al ricordo dell'indimenticabile allenatore e eccezionale uomo Nello Rosati.

Nello è scomparso prematuramente nel 2015 lasciando un grande vuoto, perchè è stato un grande campione di calcio e di vita che ha cresciuto calcisticamente tanti giovani calciatori collinari. Buono, generoso e amante del calcio dopo essere cresciuto tra le fila delle squadre giovanili del calcio la sua capacità di essere un giocatore poliedrico capace di fare qualsiasi ruolo e di essere determinante non è passata inosservata e quindi ha lasciato il paese per andare a giocare nel calcio che conta: prima col Vittoria (team siciliano) in seri C, poi in serie D rispettivamente con Avezzano, Tuscania, Cerveteri e altre squadre; poi è tornato in collina fra le fila del Tolfa (per oltre 10 anni), poi di nuovo nell’Allumiere e infine ha chiuso la carriera a 55 anni tra gli Amatori Allumiere. Era nato come centrocampista ma, viste le sue grandi doti, i tecnici che lo hanno allenato lo hanno utilizzato per ruoli vari: dal terzino, al libero, passando per il ruolo di esterno e di attaccante.

La sua particolarità erano i gol di testa; in vari campionati ha anche vinto il premio come miglior realizzatore di reti. Ha svolto anche il ruolo di tecnico della prima squadra dell’Allumiere e degli Juniores del Tolfa. Era un tecnico capace di trascinare i supi ragazzi e che sapeva infondere calma ai suoi giocatori pure a quelli "tuttopepe".

È sempre stato un signore. Rosati era un uomo dotato di quella proverbiale tigna degli allumieraschi. Ha cresciuto 7-8 generazioni di giocatori sia come compagno di squadra che come allenatore e perolti supi ragazzi è stato un grande maestro di calcio e di vita e ha saputo essere un padre per tanti suoi giocatori. Il presidente dell'Allumiere calcio, Diego De Paolis, insieme a tutta la società e al sindaco Luigi Landi che ha ricordato con parole bellissime Nello Rosati e con lui ha emozionato tutti Con il duo ricordo Luigi Fracassa. Tantissime le persone in tribuna che hanno voluto ricordare Rosati nel modo più congeniale a un uomo come Nello, cioè sul campo con una partita della sua Allumiere.

Molto commovente la consegna dei fiori alla famiglia di Nello.

"Abbiamo trascorso - spiega il presidente dell'Allumiere calcio, Diego De Paolis - una giornata indimenticabile nel ricordo di Nello. Abbiamo cominciato la sfida contro il Vis Aurelia terminata in pareggio a reti inviolate.

Con l’obiettivo raggiunto già da due giornate l’Allumiere ha affrontato alla Cavaccia il Vis Aurelia, stessi punti in classifica.

Il primo tempo è stato equilibrato e con qualche spunto da una parte e dell’altra. Nel secondo tempo siamo stati noi a spingere maggiormente senza però trovare la via del gol".

"Ci tenevamo a ringraziare tutta la U.S.D. Allumiere per la bellissima giornata in ricordo del nostro amato papà Nello Rosati - spiegano I famigliari di Nello - in particolare per le splendide parole del presidente Diego De Paolis, del caro amico Luigi Fracassa e del sindaco Luigi Landi.

Grazie a tutti coloro che erano lì e si sono emozionati con noi: ai ragazzi della prima squadra e al mitico Daniele Pomponi che oggi, (come mio padre e mio fratello fecero parecchi anni fa) è sceso il campo con suo figlio Dario Pomponi. Grazie mille di vero cuore da tutti noi"

