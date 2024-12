Vittoria Tassoni*

Lamington

Lamington è una torta australiana, talmente deliziosa che gli abitanti della terra dei canguri l’hanno eletta come il loro dolce nazionale e la celebrano ogni anno il 21 luglio.

Si tratta di un pan di spagna che viene diviso in cubi che prima vengono immersi in una glassa al cioccolato e poi ricoperti di cocco grattugiato, serviti con il tè o con il caffè pomeridiano.

La ricetta originale di questi deliziosi dolcetti non prevedeva anche una farcitura, nel corso dei secoli, però, vista la loro crescente popolarità, se ne crearono varie versioni: i pasticcieri iniziarono a tagliarli a metà in senso orizzontale ed a farcirli con la marmellata di lamponi, di fragole, con il cioccolato oppure con una semplice crema, lasciando però sempre intatte le misure originali dei cubi, 4 cm per lato.

Ricetta:

Preparazione 60 min, cottura 35 min + raffreddamento

Ingredienti per il pan di spagna:

4 uova

175 gr di zucchero semolato

estratto di vaniglia

200 gr di farina autolievitante

100 gr di burro sciolto



Ingredienti per la glassa al cioccolato:

40 di cacao in polvere

45 gr di burro

310 gr di zucchero a velo

140 ml di latte

una busta di cocco disidratato

Preparazione pan di spagna:

Imburra una teglia quadrata o rettangolare con un'altezza di almeno 4 cm e foderala con carta da forno, lasciando sporgere 2 cm da ogni lato, serviranno per estrarre il pan di spagna dalla teglia.

In una ciotola capiente metti le uova, lo zucchero e l'estratto di vaniglia e lavorali con una frusta o con la planetaria, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, almeno per 15 minuti.

Setaccia la farina e il lievito, aggiungili al composto e mescola fino a quando il tutto non sarà ben amalgamato. Aggiungi poi il burro fuso e continua a mescolare affinché il composto sia sempre ben amalgamato.

Versa nella teglia e cuoci il tuo pan di spagna per 25 minuti o fino a quando uno stecchino inserito al centro non ne uscirà asciutto.

Lascialo a freddare nella teglia per 10 minuti, quindi sforma e lascialo raffreddare completamente.

Preparazione la glassa :

In una ciotola capiente unisci il burro fuso al latte, aggiungi, dopo averli setacciati, il cacao in polvere e lo zucchero a velo e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio.

Assemblaggio:

Quando il pan di spagna si sarà raffreddato, rifiniscine i bordi con un coltello seghettato e taglialo a cubotti di 4 cm per lato. Prepara una ciotola il cocco essiccato e grattugiato.

Con l'aiuto di una forchetta o di uno stecco per spiedini, immergi ogni cubotto di pan di spagna nella glassa al cioccolato, in modo che si ricopra in maniera uniforme da tutti i lati, lasciali sgocciolare, eliminando così la glassa in eccesso ed infine passali nella ciotola con il cocco essiccato.

Fai in modo di ricoprire con il cocco il cubotto da ogni lato e trasferiscili ad uno ad uno su una gratella.

Una volta ricoperti tutti, prima di servire, lascia i cubotti di lamington per circa 15 minuti in frigorifero, in modo che si rapprendano completamente.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

