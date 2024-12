Sono terminati i lavori di rifacimento della facciata dell’istituto comprensivo “Luigi Fantappiè” finanziati con i fondi del Pnrr.

Particolarmente consistente l’intervento per la scuola per i cui lavori esterni sono state impegnate somme pari ad un milione e 112 mila euro mentre le opere programmate per il miglioramento strutturale sono pari a tre milioni e 100 mila euro.

«Quello sulla Fantappiè è un intervento che incide sul benessere dei nostri ragazzi e sull’educazione - è il commento della sindaca Chiara Frontini - temi che sono al centro del nostro impegno quotidiano così come lo è il rilancio del centro storico a cui stiamo dedicando grandi energie».

Questo però non è il solo intervento che riguarda le scuole comunali. Ci sono infatti in calendario una serie di altri lavori.

All’interno della dotazione generale di 45 milioni di euro che il Pnrr prevede per il centro storico, sono molte le risorse destinate all’edilizia scolastica.

Tra queste ci sono i 490 mila euro per la scuola di San Pietro, i due milioni e 335 mila euro destinati alla scuola per l’infanzia di Santa Barbara Boat (incompiuta da quattordici anni).

Sono previsti anche 788 mila euro previsti per il secondo lotto della scuola De Amicis, un milione e mezzo per la Tecchi e il milione e 294 mila per la scuola Ellera.