Viterbo entra nell’ancora ristretto gruppo dei Comuni italiani che possono fregiarsi del premio “Plastic free”. Sabato scorso, infatti, al teatro Carcano di Milano, si è svolta la 4° edizione del riconoscimento che premia i Comuni che maggiormente si sono distinti per ridurre drasticamente l’uso della plastica sul proprio territorio e compiono politiche attive sui temi ambientali.

A rappresentare Palazzo dei Priori c’erano l’assessore Silvio Franco e la consigliera comunale Rosanna Giliberto. Viterbo è entrata nei 111 Comuni che, fino ad ora, si sono distinti in Italia per cimentarsi in modo operativo sulle problematiche ambientali: il 31 ottobre scorso è stato firmato con Plastic Free odv onlus un protocollo d’intesa con cui promuove appuntamenti di pulizia pubblica, sensibilizzazione ambientale e sui social, stand informativi ed attività di salvaguardia del territorio con segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Nel Lazio, ad oggi, i Comuni Plastic Free sono solo 6: nella Tuscia c’è appunto Viterbo, nella provincia di Roma Colleferro e guida il comprensorio di Latina con 4 Comuni: Maenza, Pontinia, Sermoneta e Sperlonga. Nella Tuscia Plastic free odv ha già firmato protocolli d’intesa anche con i Comuni Bolsena, Castel S.Elia e Monterosi. Soddisfatta la sindaca Chiara Frontini sul premio “Tartaruga” a Viterbo.

«Questo riconoscimento non è solo un attestato di virtuosità della nostra città – ha detto la prima cittadina - ma è anche un segno tangibile dell'impegno costante di Viterbo per ridurre l’impatto ambientale della plastica in città. La cerimonia, alla sua IV edizione, dopo il successo di Firenze e Bologna, ha avuto il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato, della Camera dei deputati e del Comune di Milano. Un segno tangibile dell’importanza che le istituzioni attribuiscono alla lotta contro l’inquinamento da plastica. Ora anche Viterbo è uno dei 111 comuni virtuosi che si sono distinti per il loro impegno nel ridurre il consumo di plastica e nell’adottare pratiche sostenibili. Un traguardo importante, ma anche un incoraggiamento a proseguire su questa strada».

Ad ottenere il massimo riconoscimento con tre tartarughe sono stati i Comuni di Ferrara, Termoli, Borgo Virgilio, Legnago, Mogliano Veneto, Tortora e Bacoli.

La consigliera Rosanna Giliberto, presente alla premiazione nel capoluogo lombardo, dice che «sono onorata di avere rappresentato il Comune di Viterbo a Milano nella Giornata di premiazione delle città Plastic free, che hanno avviato il percorso per ridurre la presenza della plastica nel proprio territorio. Per la nostra amministrazione il premio è l’attestazione di un impegno collettivo verso una trasformazione ecologica e la costruzione di una città più sostenibile. Un ringraziamento speciale va alle scuole, veri catalizzatori di questo cambiamento culturale, che hanno scelto di accogliere, già da quest’anno, progetti di educazione ambientale, nella consapevolezza che educare menti, mani e cuore delle future generazioni deve essere il punto di partenza per ogni amministrazione».

Viterbo ha avuto l’accortezza di iniziare percorsi virtuosi come «inserire nelle scuole i distributori per l'acqua gratuita e l’avvio di percorsi formativi per le scuole del I ciclo sui temi ambientali e della riduzione della plastica» conclude Rosanna Giliberto.