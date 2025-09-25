La palestra di Santa Barbara apre finalmente i battenti. «Ed anche l’incompiuta palestra di S. Barbara rimane un ricordo - ha commentato l’assessore allo sport Emanuele Aronne sui social - La palestra Luigi Zonghi sarà un luogo di aggregazione, di sport, di socialità e soprattutto di tante realtà diverse. La casa di tutti coloro che vorranno praticare sport».

L’inaugurazione si terrà sabato alle 10. Un «taglio del nastro che segnerà l’inizio di una nuova e significativa avventura socio-sportiva targata Libertas» dice Simone Bonolo, presidente del centro provinciale che gestirà la palestra.

L’impianto sportivo sarà ufficialmente intitolato a Luigi Zonghi, atleta olimpionico, e per l’occasione saranno presenti rappresentanti delle istituzioni comunali e provinciali, insieme a esponenti del mondo sportivo viterbese e non solo, per celebrare l’avvio della nuova stagione sportiva.

La Libertas, attraverso il presidente, Simone Bonolo esprime il proprio «apprezzamento all’amministrazione comunale per aver dato seguito alle numerose richieste provenienti dal territorio di Santa Barbara, portando finalmente alla riapertura della palestra comunale, da anni in stato di totale abbandono. Grazie a determinazione e impegno, si è riusciti a restituire alla comunità una struttura fondamentale».

La società ricorda che il 19 marzo la palestra è stata oggetto di atti vandalici che hanno comportato la necessità di lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Libertas in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Siamo riusciti - ricorda la società - a fa ripartire una struttura fondamentale per il territorio e soprattutto per i giovani”.

All’interno della palestra verranno attivate numerose discipline sportive e che, in occasione dell’inaugurazione di sabato, i bambini avranno la possibilità di provarle direttamente sul campo.

«Questa struttura – prosegue Bonolo – diventerà non solo un centro sportivo per bambini e adulti, ma anche un vero e proprio presidio sociale e un luogo di aggregazione per tutti i ragazzi del quartiere Santa Barbara».