Gli asili nido comunali saranno a breve interessati da una serie di interventi di manutenzione straordinaria. L’opera, che rientra nel progetto straordinario di riqualificazione urbana denominato “Da Vetus Urbs a modern city”, vede coinvolte le strutture de “I cuccioli”, (ex Omni) in via Santa Maria Volturno, e il “Nido a colori” in via dei Tarquini.

Nel dettaglio i lavori previsti presso l’asilo nido “I Cuccioli” riguardano: opere in copertura con rifacimento delle impermeabilizzazioni; tinteggiature facciata e ripristino cortina in laterizio; opere interne con modifiche funzionali non strutturali; opere di impiantistica con il rifacimento dell’impianto termico, installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e la sostituzione dell’ascensore. Mentre gli interventi previsti presso l’asilo “Nido a Colori” consentiranno una maggiore efficienza energetica, sicurezza e funzionalità dei componenti e degli impianti.

L’importo complessivo del quadro economico dell’intervento di manutenzione straordinaria è di 618mila e 264 euro ed è finanziato per 558.264 euro con stanziamento concesso dalla Presidenza del consiglio dei ministri e per 60mila con fondi di bilancio del Comune. Nella determina dirigenziale si specifica che “al fine della realizzazione dell’intervento, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione Lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e del certificato di regolare esecuzione”.

Compito assegnato con affidamento diretto all’architetto Elena Claudia Conconi, con studio a Soriano nel Cimino. La professionista, presentando un’offerta, con un ribasso del 10% sull'importo stimato dall’amministrazione, si è aggiudicata l’incarico per un compenso totale di 61.454 euro, comprensivo di oneri previdenziali e Iva.