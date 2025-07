La sindaca Chiara Frontini ha incontrato il nuovo prefetto Sergio Pomponio lunedì mattina nel suo ufficio di Palazzo dei Priori. «Con il prefetto Pomponio abbiamo parlato di diverse tematiche riguardanti alcune delle priorità del nostro territorio – ha affermato la sindaca Frontini - Tra queste, ci siamo soffermati sulla sicurezza in città, in particolar modo nelle zone più delicate e sensibili, e sugli strumenti che ci consentono di combattere degrado e illegalità. Abbiamo pertanto parlato del piano di contrasto alle occupazioni abusive, di controlli nei minimarket, di provvedimenti emanati per garantire il decoro cittadino, come le ordinanze antibivacco e antialcol. Durante l’incontro – prosegue la sindaca – abbiamo inoltre parlato dell’ormai imminente festività di Santa Rosa e di alcuni dettagli organizzativi. È stato un incontro molto cordiale e proficuo, nell’ambito del quale è stata più volte ribadita l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, e tra le istituzioni e i cittadini». La sindaca Frontini ha infine rinnovato a nome di tutta la città gli auguri di buon lavoro al dottor Pomponio, nuovo prefetto di Viterbo.