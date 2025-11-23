Scuola materna ed elementare Ellera, previsto un intervento da quasi 1 milione 300mila euro. È il costo complessivo dei lavori affidati dal Comune per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza del plesso scolastico cittadino. Ad aggiudicarsi l’appalto la società Corest Srl, con sede in Nepi, che ha offerto un ribasso del 24,10%.

Inizialmente il quadro economico stimato per l’intervento assommava complessivamente a 859.024 euro, successivamente però a seguito della relazione del responsabile unico del progetto è emersa la necessità di eseguire lavorazioni indifferibili ed urgenti non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo. Si è reso quindi indispensabile procedere alla redazione da parte della direzione dei lavori di una perizia di variante e suppletiva, finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

Modifiche che hanno comportato un aumento dell’importo contrattuale, al netto già del ribasso, di 116.592 euro. Incremento che attualizza il totale del costo dell'opera a 1 milione 294mila euro. L’intervento è finanziato con fondi Pnrr per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e con quasi 29mila euro di somme messe a disposizione dell’amministrazione, in particolare per far fronte a eventuali imprevisti che dovessero verificarsi.

A comporre la cifra totale concorrono, oltre alla somma strettamente legata all'effettuazione dell'intervento, anche altre spese, tra cui i costi per la relazione relativa alle indagini sui materiali messi in opera per le strutture in cemento armato, i lavori di facchinaggio, sgombero e trasporto del mobilio presente all’interno della struttura e i lavori per il pagamento utenze e il ripristino delle aree esterne. La corresponsione dell’importo dovuto dal Comune alla Corest per i lavori appaltati, secondo la determina dirigenziale, è fissato al 30 gennaio 2026. Data che lascia presupporre che l’intervento possa essere avviato ed eseguito a breve e in tempi celeri.