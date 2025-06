È entrata in vigore oggi e resterà vigente fino al 30 settembre l’ordinanza anti - alcol. Nelle aree pubbliche o assoggettate a uso pubblico, situate all’interno del centro storico cittadino, ossia in tutta l’area ricompresa all’interno della cinta muraria, in viale Trento e zone limitrofe, nella frazione di Bagnaia, in particolare in piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a piazza XX Settembre, è vietato consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle 16 alle 7. L’ordinanza prevede inoltre il divieto di detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate; è infine vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore. Tale divieto di vendita è rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale n. 22 del 06/11/2019 e dei loro dehors/padiglioni, gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali, dalle 21 alle 7. «A seguito dell'ordinanza antibivacco emanata la scorsa settimana, ora è la volta di quella riguardante gli alcolici – afferma la sindaca Chiara Frontini - Un provvedimento tipico della stagione estiva, che tuttavia rientra nella più ampia volontà dell’amministrazione di dare una stretta incisiva sul contrasto al degrado urbano e a comportamenti contrari al decoro pubblico. Ci sono delle aree dove la presenza di maggiori e più stringenti controlli è una necessità espressa a gran voce dai cittadini, necessità che facciamo nostra e a cui facciamo del nostro meglio per ottemperare con tutti i mezzi a disposizione». Previste sanzioni da 25 a 500 euro.