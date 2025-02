È stata completata l’installazione delle telecamere nelle isole di prossimità per scongiurare gli episodi di abbandoni indiscriminati di rifiuti.

A comunicarlo è la sindaca Frontini che in un post sui suoi profili social elenca i posti in cui sono stati collocati gli occhi del “grande fratello”: Colleverde, San Lazzaro, strada Monte Pizzo, strada Quartuccio, strada Ponte del Diavolo, strada Filante, via Lucca, strada Monterazzano, strada Trinità, via del Pilastro.

Le immagini acquisite contribuiranno in maniera determinante alle indagini che verranno effettuate dalla polizia locale per individuare eventuali trasgressori e applicare le sanzioni previste dalla legge.

«L’abbandono dei rifiuti non è solo una questione di decoro – ha commentato la sindaca – ma pesa anche sulle tasche di tutti noi. Ogni intervento straordinario di pulizia costa al Comune e quindi ai cittadini. L’amministrazione è impegnata a garantire il rispetto delle regole dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti».

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunaòe era intervenuta per ripulire l’area di San Lazzaro che con il tempo era diventata una sorta di discarica a cielo aperto. In quell’occasione era stato l’assessore all’ambiente Martinengo a richiamare i viterbesi al rispetto del territorio: «Ricordo nuovamente l' obbligo al rispetto delle regole per il corretto conferimento dei rifiuti. Solo la collaborazione di tutti ci aiuterà a mantenere le aree decorose».