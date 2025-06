Estensione dell’area pedonale di Corso Italia e delle vie limitrofe: da oggi è in vigore il divieto di circolazione tutte le sere, dalle 21 fino all’1 del giorno successivo. Il provvedimento prevede che le misure di interdizione della circolazione e della sosta veicolare dell’area pedonale istituita su Corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, via A. Saffi (nel tratto compreso tra piazza delle Erbe e via della Pace) vengano estese, tutti i giorni, alla fascia oraria dalle 21 fino alle 1 del giorno successivo. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 1 del prossimo 1 ottobre. Pertanto gli orari di chiusura al traffico veicolare (Corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, via A. Saffi – tratto piazza delle Erbe-via della Pace), saranno i seguenti: dalle 10,30 alle 13 dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle1 del giorno successivo. L’area pedonale è estesa a via Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casa di Santa Rosa fino a Corso Italia: in questo caso la circolazione sarà vietata a tutte le categorie di veicoli, tutti i giorni della settimana, con fascia oraria 0-24.

«È il consueto provvedimento estivo di estensione dell’area pedonale di Corso Italia nella fascia oraria serale – sottolinea la sindaca Chiara Frontini - per permettere il passeggio e lo svolgimento delle varie iniziative previste dal programma degli eventi cittadini. Invitiamo la cittadinanza a frequentare il nostro centro storico in questa estate viterbese».