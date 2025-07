Acquistati 5 nuovi minibus interamente elettrici dal Comune di Viterbo. Si ingrandisce la flotta di autobus urbani ‘ecologici’ e dell’ultima generazione voluti dall’amministrazione Frontini per avvicinare il progetto di smart city. Con determinazione n. 1680 del 25 giugno scorso, infatti, Palazzo dei Priori ha ufficializzato l’acquisto di 5 minibus elettrici mediante ordine diretto, in un unico lotto, con una convenzione con Consip, alla società Karsan Europe srl con sede a Torino. La determinazione è a firma del dirigente del settore 7 Urbanistica e centro storico, Stefano Peruzzo. L’iniziativa di acquistare questi ulteriori 5 minibus elettrici è derivata dalla deliberazione della giunta comunale n. 154 del 10 maggio 2024 “con la quale sono stati confermati gli interventi previsti nella Prima Fase della Strategia Territoriale del Comune di Viterbo, tra cui il progetto che prevede l’acquisto di minibus elettrici, per realizzare delle nuove linee dedicate al centro storico, per un importo complessivo dell’intervento pari ad 2.800.000,00 euro”.

Il costo di ogni minibus, quindi, è di 435 mila euro e la spesa complessiva verrà interamente coperta con i fondi Fesr e comprende tutti gli accessori necessari per rendere i mezzi pubblici efficienti e adeguati alle vigenti normative. Compresi nei costi, infatti, ci sono anche voci come 2 colonnine di ricarica per un costo complessivo di 65 mila e 200 euro; 5 sistemi di rilevamento ostacoli per 15 mila euro; 5 rilevatori di angolo cieco per 10 mila euro; 5 sensori di retromarcia per 2 mila euro di costo; una struttura di separazione conducente per 3.715 euro. I minibus, della lunghezza massima compresa tra 7 e 8 metri, sono stati scelti perché funzionali al trasporto pubblico locale nel centro storico, notoriamente fatto di vie strette, e per la valenza ambientale dell’elettrico. I costi sono stati coperti con le risorse “Pr Lazio Fesr 2012-2027”. L’arrivo dei 5 nuovi minibus elettrici è previsto entro la fine del 2025. Le caratteristiche di nuova generazione permetteranno ai nuovi mezzi urbani per il centro storico di avere un’autonomia di ricarica intorno ai 300 chilometri e, malgrado le apparenti dimensioni ridotte, di contenere fino a 52 utenti.