CIVITAVECCHIA – Incidente nella serata di ieri, attorno alle 21.30, al km 53,600 dell’autostrada A12, in direzione Roma, poco prima dell’uscita Civitavecchia sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, un autoarticolato ha perso il controllo ed è finito fuori carreggiata, perdendo il carico: il mezzo agricolo trasportato sul rimorchio, infatti, si è ribaltato.

Nell’incidente si è registrato anche uno sversamento di gasolio. Sul posto i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e l’area. Il traffico è rimasto bloccato, con la carreggiata chiusa per alcune ore, per consentire la rimozione dei mezzi. L’autista dell’autoarticolato è uscito illeso dalla cabina. Nessun’altra vettura è stata coinvolta nell’incidente.