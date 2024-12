Posto il primo tassello del complesso iter che porterà alla costruzione della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura.

L’amministrazione comunale ha indetto la gara d’appalto per individuare l’azienda a cui affidare la progettazione e la gestione della strategia di comunicazione del brand “Viterbo Capitale della Cultura”.

Per partecipare al bando - l’importo dell’incarico è stimato in 408mila e 870 euro, al netto dell’Iva - gli operatori economici nazionali ed europei dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 22 gennaio 2025. L’apertura delle buste è prevista per il 30 gennaio 2025 alle 10.

La durata prevista dell’appalto è di 36 mesi, con avvio fissato al 30 settembre 2025. Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il 20% del punteggio attribuito al prezzo e l’80% alla qualità tecnica. Per poter partecipare alla gara, le aziende interessate dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale quali esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e nella promozione di grandi eventi con competenze a operare su scala nazionale ed europea oltre ai requisiti di capacità economica e finanziaria che prevedono un fatturato globale maturato nel triennio precedente alla gara di almeno 750mila euro.

Nell’articolato disciplinare d'appalto del progetto, teso a valorizzare la candidatura di Viterbo al titolo di capitale 2033 puntando a creare un “approccio inclusivo e partecipativo” di comunità locali, associazioni e gruppi di interesse valorizzando “le identità locali e promuovendo il coinvolgimento dei cittadini”, sono indicati gli obiettivi e una serie di attività richieste.

Dall’ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, compresi la creazione di un logo e di un claim rappresentativi, alla gestione di una piattaforma digitale multiservizi per offrire a cittadini e turisti strumenti avanzati per la prenotazione di eventi e manifestazioni, all’organizzazione di press tour con giornalisti e influencer con l’intento di promuovere e rafforzare la visibilità di Viterbo a livello nazionale ed europeo, alla progettazione, gestione e aggiornamento di mappe e segnaletica per migliorare l’orientamento e l’informazione nella città.

La strategia di comunicazione integrata prevede anche un ruolo rilevante dei social media con la gestione dei canali istituzionali e la produzione di contenuti multimediali, oltre a campagne pubblicitarie tradizionali tramite gli organi di stampa, gli annunci su emittenti radiofoniche e televisivi e cartellonistica.

Prevista inoltre la definizione della strategia social media annuale in accordo con il piano di comunicazione e con l’immagine coordinata del Comune.

La “ricetta” dell’amministrazione di Palazzo dei Priori per costruire il brand “Viterbo Capitale della Cultura” è servita.