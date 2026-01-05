La Cgia di Mestre ha pubblicato le previsioni sul Pil 2026, collocando Viterbo come 16esima provincia in Italia per prospettive di crescita, con un PIL in aumento dello 0.80%, precedendo aree industriali ben più strutturate come Bergamo o Monza-Brianza.

«Il riconoscimento della Cgia di Mestre, che colloca la nostra provincia tra le prime in Italia per prospettive di crescita del Pil, rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per Viterbo e per tutto il territorio» dichiara la sindaca di Viterbo Chiara Frontini commentando i dati diffusi dalla Cgia di Mestre, che evidenziano una rinnovata fiducia del tessuto imprenditoriale locale e nazionale nelle potenzialità economiche della Tuscia.



«Si tratta di un risultato che non nasce per caso – prosegue la sindaca – ma che è frutto di un lavoro costante di restituzione di dignità e credibilità al territorio, di promozione di Viterbo oltre i confini locali e di costruzione di rapporti istituzionali improntati all’autorevolezza e alla concretezza. Le imprese credono nella nostra città perché vedono una comunità che ha scelto di rimettersi in cammino con serietà, visione e responsabilità. Questi dati ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta. Continueremo a lavorare – conclude la sindaca – per creare le condizioni migliori affinché sviluppo economico, lavoro e qualità della vita possano crescere insieme, a beneficio dell’intera comunità viterbese».