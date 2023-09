CIVITAVECCHIA – I residenti di via delle Rose, a San Gordiano, segnalano lo strano caso che riguarda la strada, dove sono in corso degli interventi di rifacimento dell’asfalto, in alcuni tratti, a distanza di neanche due anni dalla riasfaltatura totale dell’intero manto stradale, datata novembre 2021. Un intervento senza motivazione apparente, a detta dei residenti, soprattutto perché non è conseguente a scavi per condutture varie.

«Soldi dei cittadini – hanno spiegato – buttati al vento anziché nel miglioramento della sicurezza stradale per l’utenza “debole”, quindi pedoni e ciclisti. In quattro anni non sono stati costruiti marciapiedi nuovi nè piste ciclabili, nè ad esempio è stata garantita la sicurezza per chi percorre via Aurelia sud, via Terme di Traiano o via Aurelia nord».

L’asfalto è stato rifatto, a strisce, all’altezza dei civici 70, 46 e 24 circa. «Le asfaltature in città – hanno concluso – sono state fatte a “macchia di leopardo”: sono rimasti infiniti punti critici da sistemare in tutti i quartieri e in zona industriale».