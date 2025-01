In seguito ai recenti episodi di cronaca relativi ad alberi crollati, che hanno provocato danni e messo a rischio la sicurezza dei cittadini, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, stante il protrarsi di condizioni climatiche avverse, esprime forte preoccupazione e richiama l'attenzione sulla manutenzione del verde pubblico da parte del Comune di Viterbo.

"In un contesto in cui fenomeni climatici estremi stanno diventando sempre più frequenti e intensi, è necessario assicurarsi che la manutenzione degli alberi e delle aree verdi sia svolta con criteri aggiornati e adeguati alle nuove condizioni climatiche. Per questo, chiediamo all’amministrazione comunale di fornire informazioni dettagliate sulle attività di manutenzione svolte negli ultimi anni, con particolare attenzione alla verifica della

stabilità degli alberi presenti sul nostro territorio".

I consiglieri Laura Allegrini, Gianluca Grancini, Matteo Achilli e Pietro Amodio, in particolare, sottolineano che la prevenzione è l'unico strumento efficace per evitare situazioni di emergenza che possono mettere in pericolo la vita dei cittadini e creare disagi significativi alla comunità. "Ci auguriamo che il Comune abbia già attivato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, che tenga conto delle mutate condizioni climatiche, e che questo venga comunicato in modo trasparente alla cittadinanza".

I consiglieri comunali, oltre a ricordare che “la precedente amministrazione, proprio sulla manutenzione del verde pubblico, investì risorse per 580mila euro", si rivolgono all'amministrazione attuale affinché "venga avviato un monitoraggio costante dello stato di salute degli alberi e una programmazione regolare degli interventi necessari per garantire la sicurezza pubblica, e se attivo, di fornire per tempo dati e criticità rilevati". "Non possiamo permetterci di affrontare ogni episodio come un’emergenza imprevedibile. È nostro dovere garantire che la gestione del verde pubblico sia non solo puntuale ma anche lungimirante e responsabile," conclude il gruppo FdI, invitando i cittadini a segnalare eventuali situazioni di criticità legate ad alberi o aree verdi, nella speranza che “il dialogo tra istituzioni e comunità contribuisca a rendere Viterbo una città più sicura e vivibile per tutti”.