ALLUMIERE - Il presidente dell'Università Agraria di Allumiere, Daniele Cimaroli, ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la vendita di bestiame.

Vista l'urgenza, il presidente dell'ente, Cimaroli, rende noto che: "Chiunque sia interessato a manifestare interesse per l'eventuale acquisto dei lotti di bestiame equino di proprietà dell’Università Agraria di Allumiere allevato con il metodo biologico, potrà inoltrare domanda in carta semplice presso il protocollo dell’ente entro le ore 12 del prossimo 30 novembre a mezzo pec, o per mail ordinaria o con consegna a mano all'indirizzo: Università Agraria di Allumiere, piazza della Repubblica 29, 00051 Allumiere (RM).

La giunta Cimaroli ricorda l'indirizzo di posta certifica pec: univagr.allumiere@cia.legamail.it; mentre l'indirizzo di posta per la mail ordinaria è univagr.allumiere@libero.it

La richiesta potrà essere riferita ad uno o più capi a scelta. Il prezzo di acquisto sarà insindacabilmente fissato dall’ente in riferimento ai capi richiesti. La vendita sarà effettuata fino alla concorrenza di n. 10 capi. Il saldo sarà versato il giorno del ritiro del bestiame in unica soluzione. L’acquirente dovrà ritirare il bestiame entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla compravendita. In caso di impossibilità di trasferire il bestiame per motivi sanitari la vendita si riterrà nulla senza diritto ad alcun indennizzo di sorta da parte dell’aggiudicatario. Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita sono a totale carico dell’acquirente.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti pubblici appalti e il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

"Per ulteriori informazioni - spiega il presidente Daniele Cimaroli - rivolgersi al personale dell’Ente nei giorni e nelle ore d’ufficio. L'avviso è consultabile sul sito www.uniagraria.com"

