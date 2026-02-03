CIVITAVECCHIA – “L’ingresso di Civitavecchia nel Consorzio Industriale del Lazio è di fondamentale importanza per il percorso di sviluppo che il territorio sta portando avanti” dichiara Fabio Pagliari, Presidente Unindustria Civitavecchia. “Unindustria sostiene da sempre l’ampliamento del perimetro delle aree industriali afferenti al Consorzio. L’ingresso di Civitavecchia sarebbe il completamento naturale di un percorso virtuoso che ha portato il territorio, per il ruolo strategico che ha, ad essere compreso nella Carta regionale europea per gli aiuti di Stato e poi perno della Zona Logistica Semplificata”. “Crediamo che non ci siano motivi ostativi di carattere tecnico, proprio perché tale ingresso non comporta nessun tipo di cessione di sovranità da parte del Comune sulle aree industriali. Auspichiamo quindi che l’adesione venga formalizzata al più presto. Si tratta di una condizione indispensabile per dare la possibilità a tutte le imprese del territorio di accedere a strumenti e finanziamenti, primo tra tutti il fondo nazionale sulla deindustrializzazione, che permetterebbe al sistema imprenditoriale di accedere alle agevolazioni per investimenti in beni strumentali o legati alla transizione energetica e digitale”.

“Il Consorzio industriale punta ad essere un tassello fondamentale per lo sviluppo industriale e infrastrutturale delle aree produttive e soggetto decisivo per l'attrazione degli investimenti. L’adesione rappresenta una scelta strategica finalizzata a valorizzare le aree produttive comunali, rafforzare l’attrattività del territorio per le imprese, favorire l’accesso a programmi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei e promuovere nuova occupazione stabile e qualificata. L’adesione era una delle richieste che avevamo sottoposto ai candidati a sindaco alle scorse elezioni come prioritaria e dal nostro punto di vista è un tassello fondamentale nel percorso di transizione che stiamo costruendo insieme agli attori istituzionali per disegnare un nuovo futuro industriale sostenibile”.