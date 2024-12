CERVETERI - Una rotatoria tra via Fontana Morella e la via Aurelia. Questa la proposta che il comune etrusco ha fatto ad Anas. Obiettivo: risolvere le problematiche legate alla viabilità all'incrocio. Dall'apertura delle varie attività commerciali infatti, il traffico è sempre congestionato in entrata e in uscita da via Fontana Morella, con pericolo, anche di incidenti (come purtroppo già avvenuto). E così, durante il sopralluogo dei giorni scorsi proprio sulla statale, insieme ad Anas, il sindaco ha avanzato la richiesta. «Nei prossimi giorni - ha detto - con i nostri uffici avanzeremo formale richiesta. Come ci ha spiegato Anas però non sarà di facile realizzazione, in quanto la conformità dell’incrocio stesso e la vicinanza con due realtà importanti come la caserma dei vigili del fuoco e la caserma militare potrebbero rappresentarne un ostacolo sul fronte della viabilità. Faremo in ogni caso tutto il possibile affinché Anas possa realmente prendere in considerazione l’ipotesi».

