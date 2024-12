CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, è lieta di annunciare una serie di iniziative dedicate agli anziani per il mese di agosto. L’obiettivo è offrire momenti di socializzazione, svago e assistenza, per garantire un’estate serena e attiva anche per le categorie più fragili della nostra comunità.

L'Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, ha sottolineato l'importanza di queste misure: «Le attività nei centri anziani APS, che saranno aperti tutti i giorni dalle 16 alle 19 (con una pausa dal 14 al 18 agosto), rappresentano un’opportunità fondamentale per i nostri anziani di trascorrere il tempo in compagnia e partecipare a varie iniziative. In collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, aderiamo alla Campagna W gli Anziani, e in sinergia con la Croce Rossa Italiana, attiviamo il PIS (Pronto Intervento Sociale) per rispondere tempestivamente alle emergenze. Inoltre, con il supporto di AGA Coop, garantiamo trasporto e accompagnamento per gli anziani fragili, un servizio essenziale per la loro mobilità e sicurezza».

Il Sindaco Marco Piendibene ha dichiarato: «La cura delle categorie più fragili è al centro della nostra azione amministrativa. Con queste iniziative, vogliamo assicurare che i nostri anziani non si sentano soli durante l'estate e possano usufruire di servizi dedicati che migliorino la loro qualità della vita. La partecipazione attiva a queste attività non solo arricchisce la loro quotidianità ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza. Ringrazio l’Assessore Maucioni e tutti i partner coinvolti per il loro impegno e dedizione nel sostenere i nostri concittadini più anziani».

Programma delle Iniziative:

Centri Anziani APS: Apertura tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00 (pausa dal 14 al 18 agosto).

Iniziative varie presso:

Centro Mons.C. Chenis (Via P. Togliatti, 2)

Centro G. Ledda (Via Molise, 4)

Centro A. Magnani (Via Bernardini)

Iniziative Varie nei Centri:

Centro Chenis: Gelato insieme il 10 agosto

Centro Ledda: Pizzata il 13 agosto alle ore 19, Gelato insieme tutti i pomeriggi dal 19 al 31 agosto

Centro Magnani: Pizzettando in compagnia, Aspettando le stelle cadenti (con cocomero e melone), Scacchi e dama

PIS (Pronto Intervento Sociale): In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, disponibile in caso di emergenza chiamando il 1520

Anziani Fragili: Trasporto e accompagnamento in collaborazione con AGA Coop (info al numero 333 4980845)

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a diffondere l’informazione e a partecipare attivamente, affinché nessuno resti solo durante questo periodo estivo.

