CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord invita tutte le attività del settore ricettivo all’incontro organizzato dal Comune di Civitavecchia. L’appuntamento è per lunedì 2 dicembre, ore 15:30

all’Aula Pucci Civitavecchia.

«Sarà – spiegano dal direttivo – un’occasione unica per discutere insieme di come valorizzare Civitavecchia come destinazione turistica e gastronomica. L’incontro rappresenta un’opportunità per Proporre idee e soluzioni concrete per il rilancio del settore e per Collaborare con l’amministrazione per definire strategie mirate alla crescita del turismo e della ristorazione, oltre che Dare voce alle esigenze e alle proposte degli operatori del settore».

Confcommercio si impegna «a rappresentare e supportare le attività locali in questo importante momento di confronto. La partecipazione attiva delle imprese è essenziale per sviluppare iniziative concrete e attrattive, capaci di promuovere il nostro territorio. Il vostro contributo può fare la differenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA