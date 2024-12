Un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione guidata dalla sindaca Chiara Frontini a deliberare il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa, stabilendo di concerto con il Sodalizio dei facchini e tutte le istituzioni interessate, la data, e predisponendo tutte le formalità e gli atti necessari e propedeutici al trasporto stesso; oltre a variare il Bilancio per far fronte alle spese straordinarie.

Il documento è stato firmato dall’opposizione di centrodestra.

“Nel 2025 si celebrerà il Giubileo della Chiesa Cattolica e che la città di Viterbo, quale sede papale sarà al centro dell’interesse del turismo religioso” scrivono i gruppi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista Rocca e gruppo misto, firmatari dell’ordine del giorno che rimarcano che “pur non essendo una celebrazione religiosa in senso proprio, il trasporto coinvolge tantissimi fedeli e devoti della Santa”.

Il centrodestra ricorda inoltre che “in ogni occasione speciale la città e il Sodalizio dei Facchini hanno dato vita ad un trasporto “straordinario” da svolgersi in una data diversa dal 3 settembre” e che “l’occasione del Giubileo appare importante e assolutamente adatta ad un trasporto straordinario proprio per la natura del trasporto stesso che è, al tempo stesso, un atto di devozione ed una antichissima tradizione popolare”. L’opposizione di centrodestra rimarca che i facchini hanno dato la disponibilità e che la Regione ha stanziato 150mila euro. Da qui l’atto d’indirizzo che impegna “il sindaco e la giunta vomunale di Viterbo a deliberare il trasporto straordinario, a stabilirne di concerto con il Sodalizio dei facchini e tutte le istituzioni interessate la data, a porre in essere tutte le formalità e gli atti necessari e propedeutici al trasporto stesso e a variare il bilancio per far fronte alle spese straordinarie”.