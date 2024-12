CIVITAVECCHIA – L'assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei rende noto che è aperto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata all’affidamento diretto del servizio di “Trasporto Sociale”.

I Soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, compilando i moduli presenti sul sito come da istruzioni contenute nell’Avviso, entro il termine perentorio delle ore 12 del 12 gennaio 2024 esclusivamente all'indirizzo pec: comune.civitavecchia@legalmail.it indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’ affidamento del servizio di Trasporto Sociale”.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio servizi sociali di palazzo del Pincio dalle ore 9 alle 12 al numero 0766-590792.

©RIPRODUZIONE RISERVATA