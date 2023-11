Una boccata d’ossigeno per Francigena, la partecipata al 100% dal Comune di Viterbo che gestisce il servizio del trasporto urbano e scolastico. Oltre alle farmacie comunali e ai parcheggi a pagamento.

A fronte di una percorrenza di oltre 827 chilometri, la Regione ha incrementato di 330.459 euro il finanziamento erogato all’amministrazione comunale per l’annualità 2023.

Il contributo regionale complessivo, salvo ulteriore eventuale conguaglio da parte della Pisana, sale così a un milione e 566mila euro rispetto alla “spesa storica” finora riconosciuta a Viterbo di un milione e 235mila euro.

Il finanziamento sarà erogato in tre tranche: due acconti di 626mila ciascuno e un saldo finale di 313mila euro.

Oltre a quella regionale, nella delibera di giunta è prevista anche l’integrazione per mezzo milione di euro da parte del Comune stesso.

Gli incrementi saranno inseriti in un documento aggiuntivo al contratto di servizio per l’affidamento della gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico a Francigena.

Atto in cui si conferma anche il rapporto contrattuale tra l’amministrazione comunale e la partecipata fino alla data del 31 dicembre 2023. Fatta salva naturalmente ogni ulteriore proroga che si rendesse necessaria per assicurare la continuità dell’erogazione del servizio, in attesa dell’entrata in vigore delle Unità di Rete.

La riforma regionale del servizio di trasporto pubblico, prevista inizialmente a gennaio prossimo, è stata prorogata al 1 gennaio 2025.

Uno slittamento di un anno fortemente caldeggiato dal capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini che, dopo aver raccolto le istanze provenienti da numerosi sindaci, ha sottoposto la questione all'attenzione del consiglio della Pisana.

La proroga, oggetto di un emendamento inserito nella variazione al bilancio di previsione 2023-2025, è stata approvata a luglio scorso.

Dodici mesi in più che permetteranno ai Comuni di avere un lasso di tempo maggiore per organizzarsi in reti e alla Regione stessa di poter pianificare strategie e interventi finalizzati a ottimizzare e rafforzare il trasporto pubblico locale del Lazio.