LADISPOLI - Torre Flavia potrà finalmente “risplendere”. Firmato oggi il contratto di appalto dei lavori per il restauro conservativo del complesso monumentale simbolo della Città di Ladispoli e punto di riferimento storico e culturale del nostro litorale.

Ad annunciare «un importante passo in avanti verso la riqualificazione del monumento storico», è stato il sindaco Alessandro Grando.

«Torre Flavia – ha evidenziato il primo cittadino – diventerà un luogo fruibile e coinvolgente, capace di raccontare la nostra storia e affascinare cittadini e visitatori. Si tratta di un progetto ambizioso, sul quale abbiamo lavorato a lungo e in stretta collaborazione con gli uffici comunali, affrontando le complesse procedure burocratiche necessarie, tra cui l’ottenimento dei pareri degli enti sovraordinati. Rivolgo un ringraziamento speciale alla Regione Lazio, finanziatrice dell'opera, ed in particolare all'assessore al Bilancio Giancarlo Righini».

«I lavori, affidati alla società Mario Di Cola S.r.l.– ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini – prevedono il recupero strutturale dell’antica torre costiera e la sua trasformazione in un piccolo museo sul mare, corredato da percorsi multimediali per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. La durata dell’intervento è stimata in 450 giorni, con la consegna dei lavori nei prossimi giorni e il conseguente avvio delle opere di cantierizzazione».

«Particolare attenzione – ha concluso Pierini – sarà riservata al rispetto dell’ambiente e alla tutela dell’ecosistema che circonda Torre Flavia. L’area, infatti, si affaccia sulla palude di Torre Flavia, un sito naturalistico di rilevanza regionale e habitat fondamentale per la biodiversità del nostro litorale. I lavori si svolgeranno garantendo la piena compatibilità con le esigenze di conservazione ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale e salvaguardia della natura».

