CIVITAVECCHIA – Guasto alla linea telefonica dedicata alla chiamata taxi presso la Stazione ferroviaria di Civitavecchia, dal 14 agosto scorso. «Il servizio preposto – come spiegano dal Comune – è già al lavoro per il ripristino del servizio telefonico nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, per agevolare i cittadini e i visitatori, si consiglia di utilizzare l'App "On The Move Taxi Civitavecchia", l'applicazione ufficiale del Comune per la chiamata dei taxi. L'App è scaricabile gratuitamente e rappresenta una soluzione temporanea per garantire un servizio continuo ed efficiente fino alla risoluzione del guasto. Il Comune di Civitavecchia si scusa per il disagio e ringrazia l'utenza per la comprensione e la collaborazione».