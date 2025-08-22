TARQUINIA - Tarquinia si è distinta a Tolfa nelle manifestazioni dedicate alla tradizione equestre, riportando importanti successi. Il 15 agosto, la squadra tarquiniese composta da Marco Quatrini, Sara Quatrini e Fabio Porchianello ha conquistato la 55ª edizione del Torneo Regionale dei Butteri, confermando il titolo ottenuto nel 2024. Il 17 agosto, un ulteriore risultato di prestigio è giunto con la vittoria della 16ª edizione del Drappo dei Comuni, grazie alla brillante prestazione del cavallo Ceommo Ramon, abbinato ai colori della città etrusca.

A completare i riconoscimenti, l’elezione della giovane tarquiniese Chiara Ventolini, 21 anni, studentessa di Lettere Moderne presso l’Università “La Sapienza” di Roma, a Miss Drappo 2025. «È un onore per la nostra comunità partecipare a manifestazioni che valorizzano le tradizioni del territorio – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – Rivolgo le mie congratulazioni a Chiara Ventolini e alla squadra che ha vinto il titolo nel Torneo dei Butteri».

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e all’amministrazione comunale per l'accoglienza e l’ottima organizzazione di eventi che rappresentano un'importante occasione di promozione delle tradizioni locali – afferma il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi -. Ringrazio poi Tamara Luccioli e Tamara Fava, che hanno curato con professionalità la partecipazione di Chiara Ventolini al concorso».