Riflettori puntati su Tarquinia. Tra i comuni del comprensorio è l’unico, insieme a Civitavecchia, ad andare al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei voti (50% +1 dei voti validi). Per le elezioni europee lo spoglio è iniziato questa notte, non appena chiusi i seggi.

Per le amministrative, invece, occorrerà attendere la giornata di oggi, con le operazioni di scrutinio che prenderanno il via a partire dalle 15.

Un dato è certo: i tarquiniesi hanno dimostrato di voler esprimere le proprie preferenze, recandosi numerosi ai seggi. Sopra la media infatti l’affluenza alla urne: alle 23 aveva votato il 71,92% degli aventi diritto pari a 9.882 persone. Per le Europee alle 23 alle urne il 73,64% degli aventi diritto pari a 9.828 votanti.

L’AFFLUENZA NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO Nei comuni del comprensorio i cittadini si sono recati alle urne solo per le Europee. Ad Allumiere ha votato il 62,17%, mentre nella vicina Tolfa si è recato alle urne il 56,06% degli aventi diritto. Più bassa l’affluenza a Santa Marinella con il 44,56%, così come a Cerveteri e Ladispoli dove hanno espresso la loro preferenza rispettivamente il 42,35% e il 41,2%.

Risultato simile a Montalto di Castro dove l’affluenza è stata del 46,38%.

Fiumicino infine, con una partecipazione del 37,52%, è risultato il comune del comprensorio con l'affluenza più bassa.